Ljubljana, 6. oktobra - Alojz Sladič iz Sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi bo danes ob 14. uri pred Centrom za varovanje in zaščito, na Ulici Jožeta Jame 8 v Ljubljani, dal izjavo za javnost glede torkovih aktivnosti policistov ob torkovih protestih in varovanju najvišjih predstavnikov tujih držav, so sporočili iz Generalne policijske uprave.