Naziv Najbolj kulturna šola letos Osnovni šoli Preserje pri Radomljah

Ljubljana, 6. oktobra - Naziv Najbolj kulturna šola 2021 je prejela Osnovna šola Preserje pri Radomljah. Kot je v obrazložitvi zapisala komisija, ki deluje v okviru Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, na šoli sledijo svoji viziji, ki sloni na vzgoji in izobraževanju srčnega, uspešnega in odgovornega učenca, ki se razvija ob spodbudi učiteljev in podpori staršev.