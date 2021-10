Odbor DZ z več dopolnili k zakonu o oskrbi z električno energijo

Ljubljana, 6. oktobra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je na današnji seji v drugi obravnavi z nekaj dopolnili nadgradil predlog zakona o oskrbi z električno energijo. Člani odbora so tudi prikimali predlogu zakona o prepovedi prodaje nekaterih plastičnih proizvodov, še tretjič pa so zavrnili opozicijski predlog razglasitve podnebne krize.