Zahodnemu Balkanu na Brdu od EU pozitivna sporočila, a tudi opozorila glede vladavine prava

Kranj/Bruselj, 6. oktobra - EU želi Zahodnemu Balkanu na Brdu posredovati jasno sporočilo, da regija sodi v unijo in da smo ena evropska družina, je ob prihodu na vrh poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Države v regiji so storile že veliko, a precej dela jih še čaka, je opozorila in pri tem izpostavila vladavino prava, pravosodje in svobodo medijev.