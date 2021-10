Slovenski regionalni razvojni sklad s 30 milijoni evrov posojila EIB

Ljubljana, 6. oktobra - Evropska investicijska banka (EIB) bo Slovenskemu regionalnemu razvojnemu skladu zagotovila posojilo v višini 30 milijonov evrov. S tem bo prispevala k vzpostavitvi nove kreditne linije, namenjene pospešitvi okrevanja malih in srednje velikih podjetij, podjetij z večjo tržno vrednostjo in občin po epidemiji covida-19, so sporočili iz EIB.