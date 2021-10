Tovarna leta 2021 je Eti iz Izlak

Ljubljana, 6. oktobra - Naziv tovarne leta 2021 za najboljše proizvodno podjetje je prejela družba Eti Elektroelement iz Izlak, eden izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev stikal in varovalk. V finalnem izboru je premagala ljubljanskega proizvajalca sistemov za regulacijo daljinskega ogrevanja in hlajenja stavb Danfoss Trata in proizvajalca kuhalnih plošč Eto Cerkno.