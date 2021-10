Volitve na Češkem v senci Pandorinih dokumentov

pripravila Jasna Vrečko

Praga, 7. oktobra - Ta petek in soboto bodo Čehi izbirali nov parlament in posledično novo vlado, ki bo državo vodila skozi predsedovanje Svetu EU v drugi polovici leta 2022. Javnomnenjske raziskave so še pred dnevi napovedovale zmago vladajoče stranke Ano, a je vmes izbruhnila afera s Pandorinimi dokumenti, ki je močno obremenila premierja Andreja Babiša.