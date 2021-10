V Klubu CD Damir Imamović z albumom Singer of Tales

Ljubljana, 6. oktobra - V Klubu Cankarjevega doma (CD) bo drevi dvojni koncert izvedel eden največjih mojstrov sodobnega sevdaha Damir Imamović. Po dveh zamikih nastopa bo album Singer of Tales slovenskemu občinstvu predstavil nocoj ob 18. uri in ob 20.30. Spremljala ga bosta Derya Türkan na kemančah in kontrabasist Greg Cohen.