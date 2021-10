Vreme: Oblačno in deževno

Popoldne bo zapihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

V četrtek bo oblačno, deževno in hladno, najmanj dežja bo na Primorskem. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 8 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od danes okoli polnoči do petka zjutraj bodo na izpostavljenih legah sunki burje na Primorskem dosegali hitrost med 100 in 120 km/h.

Obeti: V petek bo dež oslabel in ponehal, najkasneje na jugu in vzhodu. Tudi veter bo nekoliko oslabel. V soboto bo deloma jasno, proti večeru bo od jugovzhoda začelo rahlo deževati. Na Primorskem bo pihala burja.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem nastaja območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta, ki je nad severno Italijo, bo vse bolj vplivala na vreme pri nas. V višinah priteka k nam vlažen in postopno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, dež bo dopoldne od zahoda zajel vse sosednje pokrajine. Ob severnem Jadranu bodo vmes posamezne nevihte. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, proti večeru ob severnem Jadranu burja. V četrtek bo deževno, hladno in vetrovno. V krajih zahodno od nas bo dežja malo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna do močna burja.

Biovreme: V sredo in v četrtek bodo vremenske razmere obremenilne za veliko ljudi.