Evropski poslanci zaradi visokih cen energije pozvali k pomoči državljanom in podjetjem

Bruselj/Strasbourg, 6. oktobra - Evropski poslanci so spričo naraščanja cen energije v Evropi danes opozorili na nevarnost energetske revščine in pozvali k pomoči ogroženim državljanom in podjetjem, pri čemer pričakujejo ukrepanje Evropske komisije. Te je pričakovati prihodnji teden, je dejala komisarka za energijo Kadri Simson in ob tem pozvala k uresničitvi zelenega dogovora.