V Žalcu na ogled Oračeve Zgodbe o lesu

Žalec, 7. oktobra - V Savinovem likovnem salonu Žalec bodo drevi odprli razstavo likovnih del grafika Janka Orača Zgodbe o lesu/Svetline in temine lesorezov. O razstavi in grafičnem ustvarjanju umetnika bo spregovorila umetnostna zgodovinarka Milena Zlatar. Razstavo pa bo odprl žalski župan Janko Kos, so sporočili iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec.