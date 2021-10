Kopitarjevi kralji na pripravljalnih tekmah še tretjič poraženi

Los Angeles, 6. oktobra - Slovenski hokejski as Anže Kopitar je z Los Angeles Kings doživel še drugi zaporedni poraz na pripravljalnih tekmah pred začetkom rednega dela v severnoameriški ligi NHL. Tokrat so bili s 4:1 boljši hokejisti Arizone Coyotes. Kralji so dobili dve od petih pripravljalnih srečanj, čakata jih še dve.