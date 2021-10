Irvinga ne bo na treningih, na pripravljalni tekmi požarni alarm

New York, 6. oktobra - Današnja pripravljalna tekma košarkarske lige NBA med Memphis Grizzlies in prvaki Milwaukee Bucks je bila prekinjena zaradi požarnega alarma, ki se je sprožil po koncu tretje četrtine. Dvoboja niso nadaljevali. Zvezdnik Brooklyn Nets Kyrie Irving pa je izpustil prvi trening zaradi strogih protokolov proti pandemiji novega koronavirusa v New Yorku.