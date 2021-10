Vrh EU in Zahodnega Balkana bo potrdil evropsko perspektivo regije, a brez bistvenih premikov

Bruselj/Kranj, 6. oktobra - Voditelji članic EU in držav Zahodnega Balkana bodo danes na Brdu predvidoma potrdili evropsko perspektivo regije in zavezanost širitvenemu procesu, a bistvenih premikov Albanija, BiH, Srbija, Severna Makedonija, Črna gora in Kosovo ne morejo pričakovati. Policija sicer tudi danes pričakuje proteste nasprotnikov vladnih ukrepov za omejitev covida.