Newyorške borze končale v zelenem

New York, 5. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Gre za okrevanje po ponedeljkovih padcih, povezanih s strahom pred inflacijo in negotovostjo glede prihodnjega ameriškega financiranja. Med glavnimi indeksi je največ pridobil tehnološki indeks Nasdaq, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Cena zlata pa se je znižala.