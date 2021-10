Čeh na kulinaričnem dogodku AZS prejel nagrado za rekord

Bohinj, 5. oktobra - Atletska zveza Slovenije je na današnjem družabnem dogodku v Bohinju, ki so se ga udeležili vsi najboljši slovenski atleti in atletinje, Kristjanu Čehu predala tudi plaketo Evropske atletike za dosežen evropski rekord v metu diska v kategoriji do 23 let, so danes sporočili iz zveze.