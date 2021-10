Logar na OECD o pomenu partnerstev in multilateralizma

Pariz, 5. oktobra - Zunanji minister Anže Logar je na letnem zasedanju ministrskega sveta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu danes poudaril pomen nadaljnjega razvijanja partnerstev in multilateralizma. Na srečanju so sprejeli strateški dokument z vizijo delovanja OECD v naslednjih desetih letih in strategijo zunanjega delovanja OECD.