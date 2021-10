Po mnenju Levice vladna mala socialna reforma ne preprečuje revščine

Ljubljana, 5. oktobra - V Levici ne podpirajo vladne male socialne reforme, ki med drugim predvideva bolj univerzalen otroški dodatek in lažji dostop do državnih štipendij, namesto dodatka za delovno aktivnost uvaja novo spodbudo, pravico do varstvenega dodatka pa podaljšuje po uradni dolžnosti. Po njihovem mnenju namreč ni usmerjena v preprečevanje revščine.