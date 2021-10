ZN: Pet milijard ljudi bi lahko leta 2050 imelo otežen dostop do vode

Ženeva, 9. oktobra - Več kot pet milijard ljudi bi lahko leta 2050 imelo težave pri dostopu do vode, so med tednom opozorili Združeni narodi (ZN). Svetovne voditelje, ki se bodo med 31. oktobrom in 12. novembrom zbrali na podnebni konferenci COP26 v Glasgowu, so pozvali k hitremu in odločnemu ukrepanju.