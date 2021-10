KPK pričakuje aktivnejše izpolnjevanje priporočil Greca

Ljubljana, 5. oktobra - V Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) ob ugotovitvah Greca, da Slovenija ni zadovoljivo izpolnila priporočil s področja preprečevanja korupcije, pričakujejo, da bodo pristojni aktivneje pristopili k izvedbi priporočil. So pa spomnili, da so bile od sprejema poročila že uveljavljene nekatere zakonske spremembe, ki so prinesle določen napredek.