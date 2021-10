Ljubljana, 5. oktobra - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) nima pristojnosti odločanja v postopkih presoje koncentracije medijskega lastništva, so pojasnili na Akosu. Stranki SDS in SMC namreč zahtevata sejo odbora DZ za kulturo o koncentraciji medijskega prostora, na kateri želijo razpravljati o delovanju pristojnih organov, tudi Akosa.