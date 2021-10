Poklukar: Za konec epidemije potrebujemo medgeneracijsko enotnost in enotnost v odnosu do cepljenja

Ljubljana, 5. oktobra - Minister za zdravje Janez Poklukar je v današnjem nagovoru udeležencev na konferenci slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije med drugim dejal, da za zaključek epidemije covida-19 potrebujemo medgeneracijsko enotnost in enotnost v odnosu do cepljenja proti covidu-19. Izpostavil je tudi pomen zaupanja v stroko in globalnega povezovanja.