V Svizu na svetovni dan učiteljev razočarani nad oblastmi

Ljubljana, 5. oktobra - V Sindikatu, vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) so na dan učiteljev razočarani nad oblastmi. Ta je učiteljstvo in izobraževanje prezrla tudi ob 5. oktobru, četudi se je med epidemijo covida-19 izkazalo, da je bilo delujoče izobraževanje kriterij za normalnost v družbi, je povedal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.