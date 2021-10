Vreme: Zvečer bodo plohe ponehale, do jutra bo na zahodu spet začelo deževati

Ljubljana, 5. oktobra - Zvečer in v prvem delu noči bodo krajevne plohe prehodno ponehale, v osrednjih in vzhodnih krajih se bo delno zjasnilo. Proti jutru bo na zahodu spet začelo deževati. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo oblačno. Dež se bo dopoldne od zahoda razširil nad vso Slovenijo, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Popoldne bo zapihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo oblačno, deževno in hladno. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. V petek bo dež oslabel in ponehal, najkasneje na jugu in vzhodu. Tudi veter bo počasi slabel.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je obsežno ciklonsko območje. Od jugozahoda doteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bodo padavine oslabele in povečini ponehale, v drugem delu noči pa se bodo v krajih zahodno od nas spet okrepile. V sredo bo oblačno, dež bo postopno zajel vse sosednje pokrajine. Ob severnem Jadranu bodo vmes posamezne nevihte, proti večeru bo zapihala burja.