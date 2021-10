Nasprotniki vladnih omejevalnih ukrepov znova po ljubljanskih ulicah

Ljubljana, 5. oktobra - Nasprotniki vladnih ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa, med njimi pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) so se tudi ta teden zbrali na Trgu republike pred poslopjem parlamenta, ki ga je policija ponovno ogradila in zavarovala. Protestniki so nekaj pred 17. uro krenili po ulicah Ljubljane. Policija je proti njim uporabila vodni top.