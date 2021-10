V četrtek v DZ predstavitev proračunov za prihodnji dve leti

Ljubljana, 5. oktobra - DZ se bo s predlogom državnih proračunov za prihodnji dve leti in preostalimi proračunskimi dokumenti seznanil na izredni seji v četrtek, ki se bo začela ob 14. uri. Predsednik vlade Janez Janša in minister za finance Andrej Šircelj bosta imela za predstavitev dokumentov na voljo do 60 minut. Tako je danes sklenil kolegij predsednika DZ.