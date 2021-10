V poslanski pisarni SMC prejeli pošiljko s sumljivo vsebino

Ljubljana, 5. oktobra - V pisarni poslanske skupine SMC so prejeli pošiljko s sumljivo vsebino, o čemer so obvestili varnostno službo državnega zbora. Pristojne službe so omejile dostop do pisarne, so za STA potrdili v SMC. Dva strokovna sodelavca te poslanske skupine sta v karanteni do zaključka postopka.