Europol v preiskavi kmetij in vinogradov odkril 269 žrtev izkoriščanja

Bruselj, 5. oktobra - Europol je med 9. in 16. septembrom preiskoval delo na več kmetijah in vinogradih v Evropi in pri tem odkril 269 možnih žrtev izkoriščanja v kmetijskem sektorju. Za 81 ljudi sumijo, da so žrtve trgovine z ljudmi, so danes sporočili iz Europola. Pri preiskavi so jim pomagale lokalne policije, akcijo pa je vodila Francija.