V poletnih mesecih pospešitev prodaje vinjet

Ljubljana, 5. oktobra - Počitniški čas z obremenjenimi cestami predvsem v smeri proti morju je pozitivno vplival tudi na prodajo vinjet. Samo v juliju in avgustu je Dars prodal 2.595.413 vinjet z letnico 2021, do konca avgusta pa skupaj 5.218.014. To je 32 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, vseeno pa še vedno 17 odstotkov manj kot leta 2019.