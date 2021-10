V Velikovcu danes odkritje spominske plošče padlim v koroških bojih

Celovec, 6. oktobra - Na pokopališču v Velikovcu na avstrijskem Koroškem bodo danes odkrili spominsko ploščo za vse padle v koroških bojih v letih 1918 in 1919. Na plošči padli ne bodo zabeleženi po narodnostni, državni ali vojaški pripadnosti, temveč po abecednem redu. Pokrovitelja dogodka sta predsednika Slovenije in Avstrije, Borut Pahor in Alexander Van der Bellen.