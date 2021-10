Nekdanji direktor soboške bolnišnice v drugo oproščen obtožbe goljufije na škodo EU

Murska Sobota, 5. oktobra - Nekdanjega direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota Bojana Korošca, ki ga je sodišče decembra 2018 spoznalo za krivega zaradi kaznivega dejanja goljufije na škodo EU in ga obsodilo na pet mesecev pogojne zaporne kazni s preskusno dobo dveh let, so na ponovljenem sojenju oprostili. Sodba še ni pravnomočna.