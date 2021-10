Novogradnja Šolskega centra Slovenj Gradec se bliža zaključku

Slovenj Gradec, 9. oktobra - Več let načrtovana naložba v nove prostore Šolskega centra Slovenj Gradec, skupno vredna 14,9 milijona evrov, se bliža zaključku. Gradnja stavbe šole je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja, direktorica šolskega centra Gabrijela Kotnik pa predvideva, da bodo vsa dela in tudi dobava pohištva izvedeni do konca letošnjega koledarskega leta.