Na poljskem veleposlaništvu odkrili spominsko ploščo umetnostnemu zgodovinarju Vojeslavu Moletu

Ljubljana, 5. oktobra - Na zgradbi Veleposlaništva Republike Poljske v Ljubljani so dopoldne odkrili spominsko ploščo umetnostnemu zgodovinarju, klasičnemu arheologu, pesniku, pisatelju in prevajalcu Vojeslavu Moletu. Kot je poudaril slavnostni govornik akademik Milček Komelj, je bil Mole "človek dveh domovin - slovenske in poljske, poljske in slovenske".