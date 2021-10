SD in LMŠ za nujno sejo odbora glede čakalnih vrst v zdravstvu

Ljubljana, 5. oktobra - Poslanski skupini LMŠ in SD zahtevata sklic nujne seje odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo razpravljali o problematiki čakalnih vrst v zdravstvu. Poudarjajo, da se je med letoma 2005 in 2020 povečalo število zdravnikov in medicinskih sester. Težavo tako vidijo zlasti v organizaciji zdravstvenega sistema, kjer gre po njihovi oceni iskati rešitve.