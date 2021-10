Raziskava: Izredna vročina ogroža mesta

New York, 5. oktobra - Hitra rast prebivalstva in globalno segrevanje povečujeta izpostavljenost izredni vročini v mestih in poslabšujeta zdravstvene težave, zaradi česar je selitev v urbana območja manj koristna za revne, kaže v ponedeljek objavljena raziskava štirih ameriških univerz. Porast izpostavljenosti vpliva na skoraj četrtino svetovnega prebivalstva.