Letošnja Nobelova nagrada za razumevanje kompleksnih fizičnih sistemov

Stockholm, 5. oktobra - Letošnja Nobelova nagrada za fiziko gre v roke Japoncu Syukuri Manabeju, Nemcu Klausu Hasselmannu in Italijanu Giorgiu Parisiju za njihov prispevek k vzpostavljanju podnebnih modelov in razumevanju kompleksnih fizičnih sistemov, so danes sporočili v Stockholmu.