Na konferenci izvoznikov o človeškem kapitalu in povezovanju

Ljubljana, 5. oktobra - Slovenski izvozniki so generator rasti in so močno vpeti v globalne verige. Te so se v zdravstveni krizi spremenile, zato se morajo hitro prilagoditi ter vlagati v človeški kapital in se povezovati. Le tako bodo lahko povečali dodano vrednost in s tem blaginjo, so ugotavljali na današnji konferenci ob zaključku kampanje Izvozniki 2021.