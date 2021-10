Ljubljana, 5. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Na cesti Stahovica-Kamniška Bistrica je zaradi razlitega goriva spolzko vozišče.

Na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo eno uro.

Danes in v sredo je zaradi številnih napovedanih dogodkov pričakovano več gneče na cestah na širšem območju Ljubljane in na cestah proti Kranju oziroma Brdu in letališču.

Danes in v sredo bo veljala izredna odredba o omejitvi tovornega prometa, ki na posameznih cestah, kjer se bodo peljala vozila s spremstvom, prepoveduje promet tovornih vozil katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Med razcepom Srmin in priključkom Kozina promet zaradi del poteka v obe smeri po enem pasu. Priključek Kastelec je zaprt v obe smeri, obvoz je preko priključkov Črni Kal in Kozina.

Na priključku Vrhnika je zaradi del zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Med Gabrkom in Fernetiči je zaradi del zaprt priključek Sežana/vzhod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na dolenjski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Brežice iz smeri Ljubljane proti Obrežju.

Na pomurski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si