Poročilo: Od leta 1950 v francoski Cerkvi 216.000 žrtev spolnih zlorab

Pariz, 5. oktobra - Neodvisna preiskava domnevnih spolnih zlorab mladoletnikov s strani francoskih duhovnikov in drugih članov katoliške cerkve je od leta 1950 do 2020 odkrila približno 216.000 žrtev pedofilije. Poročilo razkriva, da so velika večina žrtev dečki, stari od 10 do 13 let, ki prihajajo iz različnih družbenih okolij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.