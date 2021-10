Frank Elerjeva in Oštir pričakujeta, da bo vlada predlog za njuno imenovanje zdaj posredovala EPPO

Ljubljana, 5. oktobra - Tanja Frank Eler in Matej Oštir sta danes potrdila, da je upravno sodišče ugodilo njuni tožbi in odpravilo sklep vlade o razveljavitvi postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Tožilca pričakujeta, da se bo vlada zdaj čim prej seznanila s predlogom za njuno imenovanje in bo ta predlog nato posredovala Evropskemu javnemu tožilstvu (EPPO).