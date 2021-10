Na Ljubljanski borzi v ospredju Krkine delnice

Ljubljana, 5. oktobra - Ljubljanska borza v dopoldanskem delu trgovanja beleži rast indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Ta se je v primerjavi s ponedeljkom do 11.30 zvišal za 0,25 odstotka, navzgor pa ga potiskajo delnice Krke in Luke Koper. Za vlagatelje so najbolj zanimive Krkine delnice, doslej je lastnika zamenjalo za 132.590 evrov delnic.