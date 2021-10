Celjski mestni svetniki sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna

Celje, 5. oktobra - Celjski mestni svetniki so na današnji seji brez razprave sprejeli drugi rebalans letošnjega proračuna. Kot je na seji povedala vodja finančnega sektorja na celjski občini Natalija Črepinšek, so prihodki v drugem rebalansu nižji za 3,7 odstotka in znašajo 66,9 milijona evrov. Odhodke pa so zmanjšali za dobrih osem odstotkov na 67,5 milijona evrov.