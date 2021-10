Za Borrella ZDA najpomembnejši strateški partner, a EU mora okrepiti strateško avtonomijo

Bruselj/Strasbourg, 5. oktobra - ZDA ostajajo najtesnejši in najpomembnejši strateški partner EU, je v Evropskem parlamentu v Strasbourgu danes dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. A zadnji dogodki, kot je dogajanje v Afganistanu in še zlasti novo zavezništvo Aukus, so opozorilo, da mora EU nadaljevati prizadevanja glede strateške avtonomije, je dejal.