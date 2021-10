Žalska enota Varstveno delovnega centra Saša praznuje 30-letnico delovanja

Žalec, 5. oktobra - Žalska enota Maksi Varstveno delovnega centra (VDC) Saša danes praznuje 30-letnico delovanja. Ta enota ima trenutno 24 uporabnikov, omogoča pa jim bivanje do osem ur v prostorih, urejenih za delo in prosti čas, topli obrok in varstvo z organiziranimi aktivnostmi, je danes za STA povedala direktorica centra Darja Fišer.