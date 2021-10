Velenjski mestni svet z nekoliko spremenjeno strankarsko sestavo

Velenje, 5. oktobra - Svet Mestne občine Velenje, ki šteje 33 članov, je danes po zadnjih spremembah prvič zasedal v nekoliko spremenjeni strankarski sestavi. Trije svetniki DeSUS so po novem svetniki stranke SAB, nekdanja svetnica SLS pa je po novem svetnica stranke Naša dežela. Svetniki so danes med drugim potrdili rebalans proračuna in poimenovanje dveh ulic.