Newyorške borze končale v rdečem

New York, 4. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Močne padce so povzročili tehnološki sektor, Facebook in strahovi pred inflacijo. Tehnološki indeks Nasdaq je utrpel največjo izgubo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Povišali pa sta se ceni nafte in zlata.