Neznani storilec poškodoval Marijin kip v Podutiku

Ljubljana, 4. oktobra - Policisti so minuli četrtek obravnavali primer vandalizma, pri katerem je neznani storilec poškodoval kamniti kip Marije v Podutiku, sicer delo akademskega kiparja Zlata Rudolfa. Policija za zdaj nadaljuje z zbiranjem obvestil, so sporočili. Odzvali so se tudi na Mestni občini Ljubljana, kjer so takšno ravnanje obsodili.