Vrhovno sodišče ZDA začenja zasedanje o orožju, splavu in veri

Washington, 4. oktobra - Ameriško vrhovno sodišče danes začenja novo zasedanjem, v okviru katerega bo obravnavalo ključna politična vprašanja v ZDA, med drugim pravico do splava, pravico do orožja, verskih svoboščin in volilnih zakonodaj. Obravnave bodo potekale spet v živo, potem ko so 18 mesecev zaradi novega koronavirusa potekale na daljavo.