Zastoj tovornih vozil dolg en kilometer je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi na cesti Ljubljana-Škofljica.

V torek in sredo zaradi številnih napovedanih dogodkov pričakujejo več gneče na cestah na širšem območju Ljubljane in na cestah proti Kranju oziroma Brdu in letališču.

5. in 6. oktobra bo veljala izredna odredba o omejitvi tovornega prometa, ki na posameznih cestah, kjer se bodo peljala vozila s spremstvom, prepoveduje promet tovornih vozil s skupno dovoljeno maso nad 7,5 tone.

Do 20. ure bo na cesti Ribnica na Pohorju-Brezno v Podvelki zaprt most čez Dravo, obvoz je urejen.

Med razcepom Sermin in priključkom Kozina promet poteka v obe smeri po enem pasu. Priključek Kastelec je zaprt v obe smeri, obvoz je preko priključkov Črni Kal in Kozina.

Na priključku Vrhnika je zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Med Gabrkom in Fernetiči je zaprt priključek Sežana vzhod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Brežice iz smeri Ljubljane proti Obrežju.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Tovorna vozila čakajo pri vstopu v državo na mejnem prehodu Gruškovje tri ure, na mejnem prehodu Obrežje pa dve uri.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si