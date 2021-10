Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost nad izhodiščem

Ljubljana, 4. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi prvi dan novega tedna končal malenkost nad izhodiščem. Pridobil je 0,30 odstotka in se oblikoval pri 1168,43 točke. Vlagatelji so ustvarili za okoli 1,6 milijona evrov poslov, od tega največ z delnicami Krke, ki so sicer izgubile 1,77 odstotka. Največ so pridobile delnice NLB.